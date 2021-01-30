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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умерла самая высокая собака в мире

Фредди был обладателем рекорда с 2016 года.

Немецкий дог Фредди, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая собака в мире, умер в возрасте восьми с половиной лет, сообщает CNN.

Пес жил в Великобритании со своей хозяйкой Клэр Стоунман. Его рост от ступни до холки составлял 103,5 см. Когда Фредди стоял на задних лапах, то достигал 226 см.

Фредди родился самым маленьким в помете и начал стремительно расти после 3-месячного возраста. В 2016 году представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали его рекордный рост.

Большинство немецких догов живут от 8 до 10 лет.

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