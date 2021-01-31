Названы 10 малоизвестных фактов о водке

1. Водка — это «вода»
Слово «водка» означает «вода», но в уменьшительной форме. Оно образовано по тому же принципу, что и слова «папка», «мамка». Такой вариант деминутива довольно древний и сохранился только в отдельных словах. Слово «водка» в значении «спиртного напитка» появляется в русском языке не раньше XIV и не позже середины XIX века.
2. Термин «живая вода» все понимают по-разному
В Западной Европе первые «водки» (винный спирт, разведенный водой) называли «аквавита» (aqua vitae — вода жизни). От этого слова произошли французское «о-де-ви», английское виски, польское «оковита». На Руси же словосочетанием «живая вода» называли проточную, родниковую воду.
3. Скажите «спасибо» алхимикам
Дистилляция и получение винного спирта из виноградного вина были изобретены в Провансе алхимиком Арнольдом Вилльневом в 1334 году.
4. И генуэзцам
Московские бояре впервые попробовали аквавиту в 1386 году — необычное угощение привезло генуэзское посольство.
5. Хлебный спирт в России существовал давно
Исторические и лингвистические данные показывают: производство хлебного спирта на Руси (его называли хлебным вином) возникло во второй половине XIV века. В 1505 — 1510 годах винокурение в Русском государстве было достаточно развито.
6. Водочным центром стало Московское княжество
Базой для производства хлебного спирта исторически стало Великое княжество Московское. К середине XIV века оно было крупнейшим и могущественнейшим государством среди других русских княжеств, а также самым густонаселенным. Здесь процветали земледелие и торговля зерном, находились наиболее крупные и хорошо организованные монастыри. Городское население ощущало растущую потребность в алкогольных напитках. Все это создало идеальные условия для развития отрасли.
7. Качество водки проверяли отжигом
До появления спиртометров крепость хлебного вина в России измеряли так называемым отжигом. Если из подожженного вина выгорала ровно половина, то такое вино называлось «полугаром». Его крепость составляла около 38%. «Полугар» служил базовой нормативной единицей крепости водки.
8. Менделеев ни при чем
Дмитрий Менделеев никогда не участвовал в создании или усовершенствовании водки. Но его диссертация и некоторые другие работы были опосредованно использованы для производства водки впоследствии.
9. Сухой закон
В 1914 году в связи с началом Первой мировой войны в России был введён «сухой закон». Пришедшее к власти в 1917 году советское правительство продлило его до 1924 года.
10. Современные стандарты
По качеству и цене выпускаемую в настоящее время в России водку делят на четыре основных класса: эконом, стандарт, премиум и суперпремиум. Они зависят от степени очистки.
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