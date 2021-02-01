15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец в шестой раз выиграл джекпот в лотерее
Он стал обладателем приза в 250 тысяч долларов
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Брайан Мосс из города Меридиан, штат Айдахо, внезапно стал богаче на 250 тысяч долларов. Мужчина выиграл джекпот, по традиции купив
Появлению Мосса в офисе лотереи никто не удивился, ведь мужчина выигрывает джекпот уже шестой раз за несколько лет. Правда, в этот раз его выигрыш оказался самым крупным.
По словам американца, он не знает никаких секретов удачного билета, а себя считает просто везунчиком. Мосс отметил, что регулярно покупает билеты
Свой новый выигрыш мужчина намерен также потратить на образование, но уже своей собственной дочери.
Екатерина Гура