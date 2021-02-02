Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
10Джо Байден вступил в должность президента США
12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В техасском зоопарке тараканов предложили назвать именами бывших

Насекомых затем скормят животным.

Всего за 5 долларов зоопарк города Сан-Антонио в Техасе назовет таракана в честь вашего бывшего возлюбленного и накормит им птицу, рептилию или млекопитающее.

И чтобы понаблюдать за процессом скармливания, не обязательно ехать в Техас. Зоопарк планирует транслировать процесс в прямом эфире в соцсетях, сообщает CNN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мероприятие под названием «Лей слезы по мне, таракан!», посвященное Дню святого Валентина, в зоопарке проводят уже не первый год. Оно оказалось настолько популярным, что перечень «услуг» расширили: за 20 долларов можно посмотреть, как змее скормят замороженную крысу с именем вашего бывшего парня или девушки, а для веганов припасли варианты с салатом, капустой и другой зеленью.

Средства, собранные благодаря акции, пойдут на расширение вольера для ягуаров.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Центробанк России сообщил о пиковом росте цен в феврале
Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
ФСИН попросила суд назначить Навальному 3,5 года колонии
Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Первый напечатанный на 3D-принтере дом выставили на продажу
В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Почти половина работников в России заявили о падении мотивации
Gnezdo.ru
6 фраз, которые выдают явно глупую женщину
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
5 привычек девочек СССР - пример для нынешних
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Hi-Tech
На Сицилии проснулся вулкан Этна. Как это выглядит из космоса Впечатляющий кадр с МКС
Авто
Самые выгодные машины в России: что рекомендуют эксперты? Аналитики агентства Автостат рассказывают, какие новые автомобили стоит выбирать, чтобы меньше потерять при их последующей перепродаже. Редакция Авто Mail.ru собрала рейтинги ликвидности моделей с 2015 года
Кино
Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя Звезды снова будут радовать зрителей неожиданными перевоплощениями и яркими выступлениями
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
Все думали, что кот не любит ребенка, пока не увидели, что он делает ночью
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Популярные темы на «Детях»
Картинки! ВО ВТОРНИК. 552
дикий случай 343
Куда могла положить? 127
воспитание 111
Леди
Звезды «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская поженились Пара принимает поздравления
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь