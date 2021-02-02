12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В техасском зоопарке тараканов предложили назвать именами бывших
Насекомых затем скормят животным.
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Всего за 5 долларов зоопарк города
И чтобы понаблюдать за процессом скармливания, не обязательно ехать в Техас. Зоопарк планирует транслировать процесс в прямом эфире в соцсетях, сообщает CNN.
Мероприятие под названием «Лей слезы по мне, таракан!», посвященное Дню святого Валентина, в зоопарке проводят уже не первый год. Оно оказалось настолько популярным, что перечень «услуг» расширили: за 20 долларов можно посмотреть, как змее скормят замороженную крысу с именем вашего бывшего парня или девушки, а для веганов припасли варианты с салатом, капустой и другой зеленью.
Средства, собранные благодаря акции, пойдут на расширение вольера для ягуаров.
Анна Лысенко