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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первый напечатанный на 3D-принтере дом выставили на продажу в США

Скоро таких появится немало.

В американском штате Нью-Йорк выставили на продажу первый в США дом, напечатанный на 3D-принтере.

За здание в городке Риверхед компания SQ4D хочет получить 299,9 тысяч долларов, сообщает UPI. Каждый фрагмент дома печатали отдельно в специальном цехе.

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«Построенный из бетона, этот дом обеспечит прочность и долговечность, с которыми не может сравниться обычная конструкция с деревянным каркасом», — заявили в компании. В доме площадью 130 квадратных метров три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж на две машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Компания, построившая дом, намерена и дальше производить дома с помощью 3D-принтера, чтобы снизить их стоимость.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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