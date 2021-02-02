12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первый напечатанный на 3D-принтере дом выставили на продажу в США
Скоро таких появится немало.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В американском штате
За здание в городке Риверхед компания SQ4D хочет получить 299,9 тысяч долларов, сообщает UPI. Каждый фрагмент дома печатали отдельно в специальном цехе.
«Построенный из бетона, этот дом обеспечит прочность и долговечность, с которыми не может сравниться обычная конструкция с деревянным каркасом», — заявили в компании. В доме площадью 130 квадратных метров три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж на две машины.
Компания, построившая дом, намерена и дальше производить дома с помощью 3D-принтера, чтобы снизить их стоимость.
Анна Лысенко