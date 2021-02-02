16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Греции нашли новые обломки печально известного корабля (фото)
Он перевозил скульптуры из Парфенона.
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Греческие подводные археологи сделали новые находки на месте кораблекрушения печально известного судна Mentor, которое в 1802 году перевозило груз мраморных скульптур из Парфенона.
Осенью 2020 года со дна бухты Агиос Николаос к
Mentor транспортировал 17 ящиков с артефактами, найденными во время раскопок на Пелопоннесе. Экспедицией руководил британский посол Томас Брюс, граф Элджин. Все найденные сокровища он решил перевезти на родину. Mentor отплыл к Мальте, но попал в сильнейший шторм и затонул вблизи Китиры.
Чтобы спасти особо ценные находки, в ближайшие два года были организованы спасательные работы. Ныряльщики подняли на поверхность большинство артефактов, которые были вывезены в Англию. Там они находятся до сих пор. Однако многие фрагменты корабля все еще на морском дне.
Греческие археологи периодически организовывают новые экспедиции по изучению места кораблекрушения. Например, в 2015 году археологи обнаружили здесь фрагменты амфор, датирующихся III веком до нашей эры, а в 2019-м — обломки мачт корабля.
Анна Лысенко