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10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили на Аляске потерянный индейский форт

Его поисками ученые занимались почти 100 лет

Археологи из Корнельского университета заявили, что нашли место последнего форта тлинкитов — индейского народа Аляски, который не выстоял во время российской колонизации в 1804 году.

Известно, что тлинкиты впервые столкнулись с российскими исследователями в 1741 году. В 1802 году после первой попытки колонизации они построили форт Шискиноу, но при повторном вторжении русских в 1804 году он был разрушен.

В своих записках российский мореплаватель Юрий Лисянский писал, что форт был около 73 метров в длину и 50 метров в ширину, и у него были толстые и прочные стены. Местные жители удерживали осадку около пяти дней, после чего покинули Шискиноу, а русские колонизаторы сровняли его с землей, превратив место в торговый пост.

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Из-за скудной информации о местоположение форта ученые не могли его найти почти 100 лет. Но с 1950-х годов стали появляться «зацепки». Тогда исследователи обнаружили дерево, похожее на стены форта в Национальном историческом парке Ситка на острове Баранова. А в 2000-х годах в этом же районе были найдены пушечные ядра.

Все это дало американским специалистам подсказки, где нужно искать Шискиноу. С помощью радара они просканировали подземные области в районе Национального парка и обнаружили очертания некой постройки. Воссоздав рисунок с помощью геофизической визуализации, ученые сравнили его с историческим описанием форта и его изображением, которое успел сделать мореплаватель Лисянский. Оказалось, что они практически идентичны.

Авторы исследования утверждают, что их работа является неопровержимым доказательством местоположения Шискиноу, который до сих пор ученые называли «неуловимым».

Екатерина Гура

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