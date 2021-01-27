Археологи обнаружили на Аляске потерянный индейский форт

Археологи из Корнельского университета заявили, что нашли место последнего форта тлинкитов — индейского народа Аляски, который не выстоял во время российской колонизации в 1804 году.
Известно, что тлинкиты впервые столкнулись с российскими исследователями в 1741 году. В 1802 году после первой попытки колонизации они построили форт Шискиноу, но при повторном вторжении русских в 1804 году он был разрушен.
В своих записках российский мореплаватель Юрий Лисянский писал, что форт был около 73 метров в длину и 50 метров в ширину, и у него были толстые и прочные стены. Местные жители удерживали осадку около пяти дней, после чего покинули Шискиноу, а русские колонизаторы сровняли его с землей, превратив место в торговый пост.
Из-за скудной информации о местоположение форта ученые не могли его найти почти 100 лет. Но с 1950-х годов стали появляться «зацепки». Тогда исследователи обнаружили дерево, похожее на стены форта в Национальном историческом парке Ситка на острове Баранова. А в 2000-х годах в этом же районе были найдены пушечные ядра.
Все это дало американским специалистам подсказки, где нужно искать Шискиноу. С помощью радара они просканировали подземные области в районе Национального парка и обнаружили очертания некой постройки. Воссоздав рисунок с помощью геофизической визуализации, ученые сравнили его с историческим описанием форта и его изображением, которое успел сделать мореплаватель Лисянский. Оказалось, что они практически идентичны.
Авторы исследования утверждают, что их работа является неопровержимым доказательством местоположения Шискиноу, который до сих пор ученые называли «неуловимым».