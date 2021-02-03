Житель Британии во время уборки нашел в доме ценную картину

Житель британского графства Уорикшир, пожелавший остаться неизвестным, благодаря генеральной уборке в доме вовремя локдауна стал богаче на несколько тысяч долларов.
В дальнем углу на чердаке своего дома мужчина обнаружил свернутую в рулон картину с изображением древнегреческого бога виноделия Вакха в окружении сатиров и фавнов.
За долгие годы подобного хранения картина сильно пострадала — она была покрыта плесенью и изъедена мышами. Однако британец не стал ее сразу выбрасывать, а решил на всякий случай показать полотно специалистам. Он связался с сотрудниками аукционного дома, которые после оценки удивили его своим заключением.
Оказалось, что на чердаке британец нашел картину известного итальянского художника середины XVI века Филиппо Лаури, чьи работы выставлены в Лувре и других известных музеях по всему миру.
Из-за плачевного состояния картины специалисты оценили ее лишь в полторы тысячи долларов, но коллекционеры решили иначе. В ходе торгов цена полотна возросла — анонимный коллекционер из Италии приобрел его за три с половиной тысячи долларов, пишут Hansons Auctioneers.