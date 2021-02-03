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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Галапагосах выявили черепаший «бум» (видео)

На склонах местного вулкана размножились гигантские черепахи.

Во время экспедиции на Галапагосы исследователи обнаружили, что количество гигантских черепах Chelonoidis vandenburghi необычайно выросло.

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Эти сухопутные черепахи обитают на склонах вулкана Альседо в центре острова Исабела на высоте от 400 до 1128 метров над уровнем моря, сообщает некоммерческая организация Galapagos Conservancy. Долгое время черепахи-великаны находились под угрозой исчезновения.

Однако в 2006 году на острове искоренили коз и ослов, которые съедали папоротники и другие растения, от которых зависят черепахи. Власти также начали бороться с крысами, дикими кошками и другими опасными для местной фауны инвазивными видами.

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Меры по защите черепах принесли результаты: в январе исследователи обнаружили и пометили 4723 особи Chelonoidis vandenburghi всего на 160 квадратных метрах вулканического склона. Они предположили, что размер всей популяции составляет 12−15 тысяч черепах, что говорит о ее полной жизнеспособности.

«Эта инициатива превзошла все ожидания», — прокомментировали исследователи черепаший «бум».

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Анна Лысенко

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