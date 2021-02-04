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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалисты назвали самые «счастливые» песни, поднимающие настроение

На первом месте оказался хит группы Queen «Don’t Stop Me Now».

Источник: AP 2020

Британская социологическая компания OnePoll по запросу коммерческой медицинской организации AXA Health для проекта о психическом здоровье Feel Good Health составила рейтинг самых жизнеутверждающих и мотивационных песен, которые улучшают настроение и самочувствие.

Этот рейтинг возглавил хит группы Queen 1979 года «Don’t Stop Me Now». На второй строчке оказалась песня «Dancing Queen» группы ABBA, а на третьем — «Livin' On A Prayer» Bon Jovi.

В первую десятку «счастливых» песен также попали «Walking On Sunshine» от Katrina And The Waves, «Good Vibrations» The Beach Boys, «Wake Me Up Before You Go-Go» группы Wham!, «I Will Survive» Глории Гейнор и более современный хит «Happy» от Фаррелла Уильямса, пишет Express.

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В ходе опроса 85% респондентов заявили, что музыка жизненно важна для их психического и физического здоровья. 49% чувствуют себя счастливыми, когда слушают музыку в течение дня, а треть опрошенных испытывают прилив позитивной энергии, когда слышат свои любимые песни. 74% людей включают мотивационные треки, когда берутся за домашние дела, а 24% слушают музыку, когда готовят.

Представитель компании AXA доктор Марк Уинвуд отметил, что когда мы слышим песни, которые нам нравятся, наш мозг чаще всего реагирует теми областями, которые связаны с удовольствием и вознаграждением, и высвобождает «гормон счастья» эндорфин и «гормон удовольствия» дофамин, которые помогают людям справляться со стрессами и лучше себя чувствовать.

Екатерина Гура

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