Британец нашел школьное письмо из 1969 года с точными предсказаниями будущего

67-летний реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо, графство Кембриджшир, в начале февраля обнаружил уникальную находку внутри старого дивана, который ему привезли для смены обшивки.
В диване мужчина нашел школьную работу 11-летней девочки, в которой она описывала мир будущего. Сочинение было датировано 23 февраля 1969 года, а школьница представляла, как будут выглядеть разные вещи в будущем, а именно в 1980-м году.
Фантазируя на тему развития технологий, школьница сделала некоторые пугающе точные прогнозы (хотя сбылись они намного позже, чем она предполагала). Например, она описала телефоны с экранами, по которым можно звонить и видеть своего собеседника.
Еще девочка предсказала, что телевизоры из больших коробок превратятся в большие экраны, а переключать каналы можно будет, не вставая с кресла, просто нажимая кнопки, встроенные в подлокотник.
Школьница пофантазировала и про умные дома, где двери будут открываться дистанционно с помощью кнопок, пишет The Sun.
Еще в своей работе девочка написала, что вместо еды в мире будущего достаточно будет лишь пожевать специальную жвачку, но для осуществления этого прогноза человечеству, видимо, еще предстоит поработать.
Жена реставратора, Роза, прочитав письмо, решила найти его автора. Она опубликовала его фото в соцсетях и обратилась к журналистам. Женщина добавила, что в старых диванах ее муж часто находит различные предметы, но письмо о будущем пока является самой интересной находкой.