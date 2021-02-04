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20:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодожены из Индии поженились на глубине 18 метров под водой (видео)

Церемония прошла по всем правилам социального дистанцирования.

Необычная брачная церемония прошла в начале февраля в индийском городе Ченнаи. Молодожены Чиннадурай и Света произнесли свадебные клятвы и обменялись традиционными гирляндами на глубине 18 метров под водой у берегов поселения Ниланкарай.

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Сообщается, что жених с невестой несколько дней откладывали церемонию в ожидании благоприятной погоды для погружения.

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Идея подводной свадьбы принадлежала жениху, который является лицензированным аквалангистом и ныряет уже много лет. Его невеста согласилась на такой эксперимент и за месяц до предполагаемой свадьбы начала брать уроки подводного плавания, пишет the Times of India.

Молодожены, одетые в традиционные для индийской свадьбы наряды, совершили погружение около семи часов утра. Под водой их сопровождали еще восемь профессиональных ныряльщиков.

После того, как влюбленные обменялись традиционными гирляндами и выразили согласие сочетаться браком, они поднялись на поверхность, где их уже ждали родные и друзья, чтобы продолжить празднование в более комфортных и привычных условиях.

Екатерина Гура

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