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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с «йети» позабавила Сеть

Чтобы увидеть подвох, нужно долго рассматривать фото.

Пользователи Сети делятся снимком «йети» в лесу, который на самом деле оказывается забавной оптической иллюзией.

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При первом взгляде на фото кажется, что мы видим странного мужчину в темной пушистой одежде, идущего по заснеженному лесу, как снежный человек. У него взъерошенные волосы, а за спиной висит рюкзак. Но что-то на снимке все же не дает покоя.

Посмотрев на снимок внимательнее, можно заметить странно искривленную ногу, а «рюкзак» уже кажется головой от ростового костюма, которую актер снял и небрежно закинул назад. Но почему он оказался в лесу?

И только если изменить угол зрения, можно обнаружить разгадку. Перед нами на фото самая обычная собака. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, на самом деле — пушистый хвост собаки, а «рюкзак» — морда черного пуделя, бегущего по тропинке среди сугробов.

Анна Лысенко

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