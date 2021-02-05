What do you see? pic.twitter.com/YFKJMuQQMs— Mae Gutierrez (@maegutz) February 2, 2021
12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Оптическая иллюзия с «йети» позабавила Сеть
Чтобы увидеть подвох, нужно долго рассматривать фото.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Пользователи Сети делятся снимком «йети» в лесу, который на самом деле оказывается забавной оптической иллюзией.
При первом взгляде на фото кажется, что мы видим странного мужчину в темной пушистой одежде, идущего по заснеженному лесу, как снежный человек. У него взъерошенные волосы, а за спиной висит рюкзак. Но
Посмотрев на снимок внимательнее, можно заметить странно искривленную ногу, а «рюкзак» уже кажется головой от ростового костюма, которую актер снял и небрежно закинул назад. Но почему он оказался в лесу?
И только если изменить угол зрения, можно обнаружить разгадку. Перед нами на фото самая обычная собака. То, что на первый взгляд кажется затылком человека, на самом деле — пушистый хвост собаки, а «рюкзак» — морда черного пуделя, бегущего по тропинке среди сугробов.
Анна Лысенко