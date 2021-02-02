15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из России создал гипнотическое видео с имитацией человеческого глаза
Невероятное сочетание цветов создало оптическую иллюзию.
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Визуальный художник и дизайнер Рус Хасанов (Rus Khasanov) из
Он запечатлел момент смешивания ярких разноцветных красок, которые перетекая, стали похожи на роговицу человеческого глаза. Короткий ролик художник назвал соответствующе — Heterochromia iridum (Гетерохромия). Это состояние, при котором радужная оболочка правого и левого глаза могут отличаться по цвету или может наблюдаться разная окраска различных участков радужной оболочки одного и того же глаза.
Екатерина Гура