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15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из России создал гипнотическое видео с имитацией человеческого глаза

Невероятное сочетание цветов создало оптическую иллюзию.

Визуальный художник и дизайнер Рус Хасанов (Rus Khasanov) из Санкт-Петербурга создал короткометражный ролик, в котором показал удивительную оптическую иллюзию.

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Он запечатлел момент смешивания ярких разноцветных красок, которые перетекая, стали похожи на роговицу человеческого глаза. Короткий ролик художник назвал соответствующе — Heterochromia iridum (Гетерохромия). Это состояние, при котором радужная оболочка правого и левого глаза могут отличаться по цвету или может наблюдаться разная окраска различных участков радужной оболочки одного и того же глаза.

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Екатерина Гура

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