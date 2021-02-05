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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Впечатляющую мурмурацию показали в замедленной съемке

Завораживающее зрелище.

Профессиональный фотограф Оливер Райт показал, как выглядит мурмурация скворцов в замедленной 4K-съемке с частотой 100 кадров в секунду.

Райт наблюдал впечатляющее зрелище незадолго перед закатом в Йоркшире, в природном парке Сент-Эйдан. «Прошлым вечером там было много птиц!» — написал он.

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Мурмурация — это скоординированный полет огромных стай скворцов, ворон, галок или других птиц, который приобретает зрелищные формы. Ученые выяснили, что птицы объединяются в такие стаи для защиты. При этом во время полета они находятся в оптимальном положении, при котором солнечный свет равномерно освещает каждую птицу.

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