Популярные пляжи Бали утонули в мусоре (фото)

Зимой, с приходом сезона дождей, популярные курорты на Бали превращаются в гигантскую свалку. Штормы вымывают мусор из океана на берег — ежедневно с пляжей вывозится от 30 до 60 тонн пластика и других отходов. Но в этом году ситуация заметно ухудшилась.
В 2021 году местные власти столкнулись с небывалым количеством мусора, убрать который они попросту не могут. Виноваты в этом оказались не только дожди, но и пандемия коронавируса. Из-за отсутствия туристов и, как следствие, заработка, многие местные жители потеряли работу. Чиновники на курортах Кута и Джимбаран из-за недостатка финансирования не смогли больше содержать большой штат уборщиков, которые как раз и вывозили мусор с местных пляжей, пишет Daily Mail.
Если раньше целая армия уборщиков круглосуточно вывозила мусор, то в этом году делать это оказалось некому. Местные жители, волонтеры и сами немногочисленные отдыхающие пытаются очистить пляжи самостоятельно, но их ресурсов заметно не хватает.
Сотрудник агентства по окружающей среде и очистке пляжей Ваян Пуджа рассказал журналистам, что такого притока мусора он за свою жизнь еще не видел, и он кажется бесконечным.
Отмечается, что Индонезия занимает первое место в мире по количеству выбрасываемого в океан мусора — до 200 тысяч тонн в год.