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День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
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00:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 февраля

Создание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории.

Спущен на воду английский броненосец «Дредноут»

10 февраля 1906 года спущен на воду британский линкор, совершивший революцию в военно-морском деле. Строительство «Дредноута» стало значительным событием в кораблестроении. После появления «Дредноута» все ведущие морские державы мира начали строить линейные корабли, подобно ему имевшие основное вооружение из однокалиберных орудий. По имени своего прародителя эти корабли получили нарицательное имя «дредноуты».

Единственным боевым достижением «Дредноута» стал успешный таран германской подводной лодки «U-29», которой командовал ас-подводник Отто Вединген, в начале войны в течение одного дня потопивший три британских броненосных крейсера — «Абукир», «Кресси», «Хог». После завершения войны устаревший «Дредноут» был выведен в резерв и вскоре разделан на метал.

Государственный ансамбль танца СССР

10 февраля 1937 года хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым создан Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ). Хореографический ансамбль народного танца является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.

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Ради работы в ансамбле Игорь Моисеев оставил академическую сцену и должность солиста и балетмейстера Большого театра. В коллектив были приглашены наиболее талантливые участники фестиваля. Основной задачей ансамбля Игорь Моисеев считал творческую обработку и популяризацию танцевального фольклора народов СССР, для изучения которого артисты отправлялись в экспедиции и фиксировали народные танцы, песни и обряды по всей территории страны.

Народные танцы рождаются у каждого народа по тем законам, по каким рождается язык народа. Так что по существу это подлинное явление искусства. Почему этого никто не мог понять раньше, я не знаю. Так получилось, что я это понял раньше других и решил это обнажить и выявить народный танец как определённую национальную систему, как национальный язык.
Игорь Моисеев
Источник: AP 2020

Первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым

Первый матч между гроссмейстером Гарри Каспаровым и суперкомпьютером IBM Deep Blue начался 10 февраля 1996 года. Турниру выделили щедрый призовой фонд: 500 тысяч долларов, из которых победителю доставалось 400. Формально партии проходили в Филадельфии, хотя компьютер находился в Нью-Йорке, а ходы за него делал оператор, получивший сигнал онлайн. На случай проблем со связью IBM привезла две резервные машины с чуть меньшей мощностью.

Первая партия завершилась сенсационной победой Deep Blue — впервые в истории компьютер выиграл у чемпиона мира партию с классическим контролем времени. Но Каспаров быстро отыгрался, без особых проблем сведя матч к победе — 4:2 в пользу человека.

МИД КНДР впервые заявил о создании в стране ядерного оружия

10 февраля 2005 года МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия. Так Пхеньян показал, что усилия США и международного сообщества по разрешению «северокорейского ядерного кризиса» потерпели крах:

«Мы — за шестисторонние переговоры, однако вынуждены прервать свое участие в них на неопределенный срок — до тех пор, пока не убедимся, что созданы достаточные условия и атмосфера, позволяющие надеяться на результаты диалога. Переговорный процесс зашел в тупик из-за антикорейской враждебной политики США. Покуда Америка размахивает ядерной дубинкой, вознамерившись во что бы то ни стало ликвидировать наш строй, мы будем расширять запасы ядерного оружия ради защиты исторического выбора нашего народа, свободы и социализма»

Убийство студентов в Чапел-Хилле

10 февраля 2015 года на парковке жилого комплекса рядом с кампусом Университета Северной Каролины Крейг Стивен Хикс убил трех студентов, выстрелив каждому в голову. Хикс, который являлся их соседом по дому, после совершения преступления не пытался скрыться и сдался полиции. Причиной убийства следствие назвало то, что погибшие были активными членами мусульманской общины.

Чтобы почтить память убитых студентов, в США создали стипендиальный фонд, первоначальный размер которого составил 60 000 долларов.

Родился Борис Пастернак

Русский поэт, писатель и переводчик Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника и пианистки. В квартиру в Москве на пересечении Оружейного переулка и Второй Тверской-Ямской улицы, где жила семья, приходили известные в то время деятели искусства, устраивались небольшие концерты, среди гостей были Лев Толстой, Сергей Рахманинов, Исаак Левитан.

Первые стихи опубликовал в 23 года. В 1955 году закончил роман «Доктор Живаго», за который через три года награжден Нобелевской премией по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег и был вынужден отказаться от премии.

По примеру родителей, добившихся высоких профессиональных успехов неустанным трудом, Пастернак стремился во всем «дойти до самой сути, в работе, в поисках пути».

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