00:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 февраля
Создание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории.
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10 февраля 1906 года спущен на воду британский линкор, совершивший революцию в
Единственным боевым достижением «Дредноута» стал успешный таран германской подводной лодки «U-29», которой командовал
10 февраля 1937 года хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым создан Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ). Хореографический ансамбль народного танца является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.
Ради работы в ансамбле Игорь Моисеев оставил академическую сцену и должность солиста и балетмейстера Большого театра. В коллектив были приглашены наиболее талантливые участники фестиваля. Основной задачей ансамбля Игорь Моисеев считал творческую обработку и популяризацию танцевального фольклора народов СССР, для изучения которого артисты отправлялись в экспедиции и фиксировали народные танцы, песни и обряды по всей территории страны.
Народные танцы рождаются у каждого народа по тем законам, по каким рождается язык народа. Так что по существу это подлинное явление искусства. Почему этого никто не мог понять раньше, я не знаю. Так получилось, что я это понял раньше других и решил это обнажить и выявить народный танец как определённую национальную систему, как национальный язык.
Первый матч между гроссмейстером Гарри Каспаровым и суперкомпьютером IBM Deep Blue начался 10 февраля 1996 года. Турниру выделили щедрый призовой фонд: 500 тысяч долларов, из которых победителю доставалось 400. Формально партии проходили в Филадельфии, хотя компьютер находился в
Первая партия завершилась сенсационной победой Deep Blue — впервые в истории компьютер выиграл у чемпиона мира партию с классическим контролем времени. Но Каспаров быстро отыгрался, без особых проблем сведя матч к победе — 4:2 в пользу человека.
10 февраля 2005 года МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия. Так Пхеньян показал, что усилия США и международного сообщества по разрешению «северокорейского ядерного кризиса» потерпели крах:
«Мы — за шестисторонние переговоры, однако вынуждены прервать свое участие в них на неопределенный срок — до тех пор, пока не убедимся, что созданы достаточные условия и атмосфера, позволяющие надеяться на результаты диалога. Переговорный процесс зашел в тупик
10 февраля 2015 года на парковке жилого комплекса рядом с кампусом Университета Северной Каролины Крейг Стивен Хикс убил трех студентов, выстрелив каждому в голову. Хикс, который являлся их соседом по дому, после совершения преступления не пытался скрыться и сдался полиции. Причиной убийства следствие назвало то, что погибшие были активными членами мусульманской общины.
Чтобы почтить память убитых студентов, в США создали стипендиальный фонд, первоначальный размер которого составил 60 000 долларов.
Русский поэт, писатель и переводчик Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника и пианистки. В квартиру в Москве на пересечении Оружейного переулка и Второй
Первые стихи опубликовал в 23 года. В 1955 году закончил роман «Доктор Живаго», за который через три года награжден Нобелевской премией по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег и был вынужден отказаться от премии.
По примеру родителей, добившихся высоких профессиональных успехов неустанным трудом, Пастернак стремился во всем «дойти до самой сути, в работе, в поисках пути».