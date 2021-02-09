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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Бетельгейзе все же взорвется

И она ближе к Земле, чем считалось.

Источник: Xavier Haubois (Observatoire de Paris) et al.

Международная группа ученых утверждает, что яркая звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона все же взорвётся, но вспышка сверхновой произойдет только через 100 тысяч лет.

Астрономы по всему миру пристально наблюдают за звездой с октября 2019 года, когда красный сверхгигант начал резко тускнеть. К февралю 2020 года его яркость составляла всего 36% от нормы.

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Ученые предположили, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции и вскоре превратится в сверхновую. Однако позже исследователи установили, что звезда просто «чихнула» — выпустила облако сверхгорячей плазмы, которое охладилось и превратилось в пыль, ненадолго заслонив звезду.

Но внимание к звезде позволило обнаружить и другой факт. В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые установили, что Бетельгейзе находится на ранней стадии горения гелия в ядре. Когда температура в ядре достигает 100 млн градусов, ядра гелия начинают сталкиваться, образуя ядра углерода, что является одним из этапов перед коллапсом ядра и вспышкой сверхновой. Однако такой взрыв произойдет не раньше, чем через 100 тысяч лет.

Ученые также смогли уточнить расстояние от Земли до звезды. Оно меньше, чем считалось ранее, и составляет около 530 световых лет вместо 725. Однако астрономы успокаивают: это слишком далеко, чтобы взрыв оказал на нашу планету заметное влияние.

Анна Лысенко

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