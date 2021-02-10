13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пропавшая во время урагана собака вернулась домой через три года
Помогли волонтеры и современные технологии.
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16-летняя собака Мэдди чудом вернулась к хозяевам после того, как пропала во время урагана «Харви» в 2017 году.
Когда стихия обрушилась на Техас, семья Мэдди переезжала из пригорода Хьюстона в другой район. Во время переезда собака потерялась. Семья долго искала питомца, но безуспешно, сообщает Fox News.
Несколько дней назад волонтер организации The Forgotten Pet Advocates заметила беспризорную собаку посреди улицы в Хьюстоне. У животного был чип, но он указывал на старый адрес хозяев. Волонтеры не смогли с ними связаться.
Но чудо все же случилось. В одном из сообществ в соцсетях используют программу для поиска животных, если их чип поврежден или ведет по устаревшему адресу. Обратившись в Lost Dogs of Texas, волонтеры уже в течение 24 часов смогли обнаружить хозяев Мэдди, и собака вернулась домой.
На своей странице в соцсети группа поделилась фотографиями счастливого воссоединения. «Они никогда не искали замену Мэдди, поэтому собаку будут любить и баловать до конца ее дней», — написали The Forgotten Pet Advocates.
Анна Лысенко