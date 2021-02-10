Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
21Скончался Василий Лановой
16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителей Флориды напугало «НЛО» над морем (видео)

Но обошлось без пришельцев.

Жители США массово делятся видео, на которых над морем у южного побережья Флориды появляется странный летающий объект.

Многие пользователи соцсетей в шутку, а некоторые и всерьез, высказались о пришельцах, а скептики начали искать причину необычного явления, которое наблюдали не только во Флориде, но и на Багамах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре разгадка была найдена. Вечером во вторник, 9 февраля, над Атлантикой проходили испытания баллистических ракет «Трайдент-II».

«Нет, это не НЛО», — написал в соцсетях местный метеоролог Зак Кови. «Это было испытание БРПЛ “Трайдент-II” с подводной лодки у берегов Флориды. Испытание ракеты было запланировано на ближайшие несколько дней, и мы случайно стали его свидетелями сегодня вечером».

Трайдент II — американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Ракета имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 килотонн.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
Ефремов обвинил Пашаева в подкупе свидетелей
Бумажные «больничные» отменяют. Как не остаться без выплат
Миллиардер Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Gnezdo.ru
5 привычек девочек СССР - пример для нынешних
5 привычек гулящей жены, которые сразу замечают
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Какой цвет одежды старит женщин: 5 оттенков
Hi-Tech
Все говорят про клабхаус. Что это Хотите поболтать с Илоном Маском?
Авто
Россияне все чаще отдают предпочтение машинам с «автоматом» Последние пять лет количество проданных авто с автоматической КПП больше, чем машин с механикой
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Дети
Певица Валерия зашла в гости к сыну и маленькой внучке (фото) Певица выложила в сеть фотографию с Селин
Леди
Новое фото 34-летней Пелагеи произвело фурор в сети Поклонники комментируют снимок певицы
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь