16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителей Флориды напугало «НЛО» над морем (видео)
Но обошлось без пришельцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Жители США массово делятся видео, на которых над морем у южного побережья Флориды появляется странный летающий объект.
Многие пользователи соцсетей в шутку, а некоторые и всерьез, высказались о пришельцах, а скептики начали искать причину необычного явления, которое наблюдали не только во Флориде, но и на Багамах.
Вскоре разгадка была найдена. Вечером во вторник, 9 февраля, над Атлантикой проходили испытания баллистических ракет «Трайдент-II».
«Нет, это не НЛО», — написал в соцсетях местный метеоролог Зак Кови. «Это было испытание БРПЛ “Трайдент-II” с подводной лодки у берегов Флориды. Испытание ракеты было запланировано на ближайшие несколько дней, и мы случайно стали его свидетелями сегодня вечером».
Трайдент II — американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Ракета имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 килотонн.
Анна Лысенко