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00:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 18 февраля

День батарейки, открытие Плутона и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: Mika Baumeister/CC0

День батарейки

18 февраля отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек.

18 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения — вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

Со временем изобретение итальянского физика получило огромное распространение. Сегодня батареи и аккумуляторы играют очень заметную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днём батарейки (Battery Day), отмечаемого ежегодно 18 февраля в день рождения учёного.

«Как солдат полопает — так он и потопает»

В этот день сразу два силовых ведомства России отмечают свой профессиональный праздник.

День транспортной полиции — праздник сотрудников, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта РФ. История создания и развития этой службы связана с началом строительства железных дорог в XIX веке, когда на охрану путей и вокзалов были направлены жандармы.

Вооруженные силы России празднуют День продовольственной и вещевой службы, в задачу которой входит полноценно и качественно накормить и хорошо одеть солдата. Нормы питания военнослужащих установлены Приказами Минобороны и составлены в соответствии с требованиями физиологических нормативов.

Открытие Киевского вокзала

18 февраля 1918 года в Москве был открыт Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал. Решение о строительстве современного здания вокзала было принято в 1912 году, в год столетия Бородинской битвы. Учитывая расположение вокзала у начала дороги от Москвы на Бородино, и для разгрузки транспортных потоков по требованию городских властей на деньги инвесторов вокзала сначала был построен Бородинский мост.

В архитектурной концепции вокзала, в росписях залов и скульптурах монументально подчеркнута связь с Отечественной войной 1812 года. Вокзал построен в стиле неоклассицизма с элементами ампира. Общая площадь Киевского вокзала — более 36 тысяч м². Пассажиропоток Киевского вокзала — более 400 человек/час.

Киевский вокзал был первым вокзалом в Москве, где 1 сентября 1999 года были поставлены турникеты на вход и выход, вначале это были не билеты со штрихкодом, а картонные карты с магнитной полосой наподобие метрополитеновских тех годов, которые давались дополнительно к обычному билету.

Открытие Плутона

18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла (Аризона, США), открыл девятую планету Солнечной системы — Плутон.

В 1840-е годы французский астроном Урбен Леверье предсказал положение тогда еще не открытой планеты Нептун на основе анализа возмущений орбиты Урана. Последующие наблюдения за уже Нептуном (который был открыт в 1846 году) заставили астрономов предположить, что помимо него на орбиту Урана влияет еще одна планета.

Название «Плутон» было предложено Венецией Берни, 11-летней английской школьницей. Венеция интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя (древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства) подходит для такого темного и холодного мира.

В 2006 году Плутон перестал считаться обычной планетой Солнечной системы и был переведён в разряд карликовых планет.
Источник: AFP 2020

Снег в Сахаре

18 февраля 1979 года в пустыне Сахара было зарегистрировано уникальное для этой местности явление — выпадение снега. Причем он был такой сильный, что за полчаса парализовал в Алжире движение всего автотранспорта. Снегу предшествовал сильный дождь.

Снег в пустыне стал нонсенсом для всего научного мира, что еще раз подтвердило теорию об изменении климата на нашей планете — доказательством тому служат происходящие вот уже более ста лет аномальные метеорологические явления.

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