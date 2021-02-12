17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Потерянное 48 лет назад обручальное кольцо нашло хозяйку накануне Дня святого Валентина
Чтобы это случилось, была развернута настоящая поисковая операция.
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Несколько лет назад преподаватель садоводства из Иллинойского университета Сара Батка во время работы на своем садовом участке нашла в земле обручальное кольцо с гравировкой. Женщина попыталась самостоятельно разыскать владельцев украшения, для чего связалась с бывшими жильцами дома, но ее поиски ни к чему не привели. Сара спрятала кольцо и на время о нем забыла.
В феврале 2020 года Батка увидела на Facebook пост мужчины о потерянном кольце и отозвалась.
Украшения не совпали, зато Сара в ходе переписки узнала про местное историческое сообщество и историков Линду Ламберти и Кэрол Флинн, которые вызвались помочь ей найти владельца кольца.
Женщинам хватило всего пару дней, чтобы поднять архивные документы, изучить генеалогические сайты и выяснить, кому могло принадлежать украшение.
В ходе этой поисковой операции Линда и Кэрол вышли на жительницу города
Карен рассказала, что вышла замуж за своего мужа Роберта 16 апреля 1966 года (что полностью совпало с гравировкой), а обручальное кольцо потеряла у дома своих бабушки и дедушки зимой 1973 года.
Она призналась, что усаживала своих троих детей в машину, когда оно соскользнуло с пальца, и несколько раз возвращалась, чтобы найти кольцо, но все безрезультатно.
Карен очень удивилась, когда с ней связались по поводу кольца, ведь спустя 48 лет она уже не надеялась увидеть его снова. К сожалению, передать украшение лично историки Линда и Кэрол не смогли
Екатерина Гура