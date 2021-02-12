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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Потерянное 48 лет назад обручальное кольцо нашло хозяйку накануне Дня святого Валентина

Чтобы это случилось, была развернута настоящая поисковая операция.

Несколько лет назад преподаватель садоводства из Иллинойского университета Сара Батка во время работы на своем садовом участке нашла в земле обручальное кольцо с гравировкой. Женщина попыталась самостоятельно разыскать владельцев украшения, для чего связалась с бывшими жильцами дома, но ее поиски ни к чему не привели. Сара спрятала кольцо и на время о нем забыла.

В феврале 2020 года Батка увидела на Facebook пост мужчины о потерянном кольце и отозвалась.

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Украшения не совпали, зато Сара в ходе переписки узнала про местное историческое сообщество и историков Линду Ламберти и Кэрол Флинн, которые вызвались помочь ей найти владельца кольца.

Женщинам хватило всего пару дней, чтобы поднять архивные документы, изучить генеалогические сайты и выяснить, кому могло принадлежать украшение.

В ходе этой поисковой операции Линда и Кэрол вышли на жительницу города Сан-Антонио Карен Аутенрит и написали ей сообщение в соцсетях. И их догадки подтвердились.

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Карен рассказала, что вышла замуж за своего мужа Роберта 16 апреля 1966 года (что полностью совпало с гравировкой), а обручальное кольцо потеряла у дома своих бабушки и дедушки зимой 1973 года.

Она призналась, что усаживала своих троих детей в машину, когда оно соскользнуло с пальца, и несколько раз возвращалась, чтобы найти кольцо, но все безрезультатно.

Карен очень удивилась, когда с ней связались по поводу кольца, ведь спустя 48 лет она уже не надеялась увидеть его снова. К сожалению, передать украшение лично историки Линда и Кэрол не смогли из-за коронавирусных ограничений, а потому отправили его по почте. Аутенрит должна получить его накануне Дня святого Валентина, пишет Chicago Tribune.

Екатерина Гура

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