Украденное обручальное кольцо вернули вдове через 33 года

60-летний отставной пожарный Джордж Тейлор из шотландского городка Карнусти уже долгое время увлекается поисками сокровищ. В январе он бродил с металлодетектором по местному пляжу, когда нашел в песке золотое обручальное кольцо с гравировкой.
Тейлор решил попробовать разыскать владельца кольца, и ему улыбнулась удача. С помощью своей подруги Лиз Нейш мужчина выяснил, что найденное кольцо когда-то принадлежало некой Дороти Николл, которая вышла замуж в 1963 году. На Facebook Джордж вышел на дочку Дороти Хилари и рассказал ей о находке.
Оказалось, что обручальное кольцо еще в 1987 году было украдено с другими ценным вещами из дома Дороти и ее супруга Эндрю. С тех пор об украшении никто не слышал.
Когда Тейлор вернул кольцо Дороти, она была очень удивлена и растрогана. Ее супруг умер несколько лет назад, и 82-летняя вдова отметила, что он тоже был бы счастлив этой находке.
Дороти сразу же отдала кольцо знакомому ювелиру, который почистил его и привел в порядок. Сейчас пенсионерка постоянно носит украшение на пальце, как знак памяти об умершем супруге, пишет Metro.
Кстати, для кладоискателя Джорджа Тейлора это уже не первая подобная история. В 2015 году он вернул британке Алекс Джонс обручальное кольцо ее отца через 43 года после того, как оно было потеряно на песках Сент-Эндрюса.