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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская репа из Канады установила мировой рекорд

Фермер из Квебека вырастил целое «семейство» огромных репок.

Репа весом 29 кг, выращенная в 2020 году в Канаде, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире.

Фермер Дэмиен Аллард из Квебека подал заявку на рекорд еще в ноябре, и несколько дней назад представители Книги наконец признали достижение официально, сообщает CBC.

Аллард пытался установить рекорд несколько лет подряд. В 2016-м он вырастил репу весом 7 кг и подумал, что она самая крупная в мире. Но оказалось, что рекорд принадлежит репе весом почти 18 кг, выращенной еще в 2004 году.

В 2020-м канадскому фермеру удалось вырастить сразу три гигантских репы весом 23, 24 и 29 кг, так что Аллард трижды обошел предыдущего рекордсмена.

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