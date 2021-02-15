Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях появился новый челлендж, с которым могут справиться только женщины

В большинстве случаев для мужчин он заканчивается падением.

В середине февраля в социальной сети TikTok появился забавный челлендж #centerofgravitychallenge, который наглядно демонстрирует различия в мужском и женском центре тяжести.

В ходе челленджа мужчины и женщины выполняют на полу одинаковые упражнения: сначала они становятся на четвереньки, в этом положении сгибают локти и опираются на них головой, а затем убирают руки за спину. Главное при этом — сохранить равновесие и не упасть. Как оказалось, такая задача для большинства мужчин невыполнима — почти все они падали на пол, как только убирали руки.

@skylarkreske

Apparently boys have a different center of gravity then girls??

♬ original sound - Aries ✪
@somethingnicetosay

Inténtelo #centerofgravity #centerofgravitychallenge #couples #wzyb #trend #parati #novios #parejas #amor

♬ Buss It - Erica Banks
@willvanhoozer

Duet if you can do it #impossible #centerofgravitychallenge

♬ original sound - louisefraser01
@julianlarach

This is why girls live longer. #TrulyGlowingSelfieLove #centerofgravitychallenge #boysvsgirls

♬ original sound - Aries ✪
@jennifer7370

@wattsup_b3otch #trend #trending #centerofgravitychallenge #centerofgravity #coupleschallenge

♬ original sound - Jennifer
@abbyguise23

?? #centerofgravity #funny #foryou #fyp #TheBigO #womenarebetter #centerofgravitychallenge

♬ Oh No - Kreepa

Секрет женского успеха в этом челлендже прост — у мужчин и женщин местоположение центра тяжести тела различается: у женщин он располагается ближе к бедрам, в то время как у мужчин находится выше. Кстати, на этом же принципе был построен и другой популярный челлендж со стулом, в котором женщины также одержали безоговорочную победу.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Лавров: отношений России и Евросоюза «почти не осталось»
Кремль ответил на приглашение Маска пообщаться с Путиным
Горнолыжник упал на скорости 150 километров в час на ЧМ: видео
СМИ: девять генералов решили уйти из Росгвардии
Сретение Господне: традиции и смысл православного праздника
Памятник Аленке из Нововоронежа продали за 2,6 млн рублей
Горячие темы на Авто
Фонарики. 629
Анализирую -(пока вы спите ) 549
Буду краток,- Пятница, господа! 362
Из сегодняшних городских теленовостей. Что за неуважение? 212
Кино
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки Актеры вместе работают над новыми эпизодами медицинской драмы
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Сын Фриске и Шепелева восхитил сеть катанием на сноуборде Мальчик уверенно чувствует себя на горе
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь