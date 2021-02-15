В соцсетях появился новый челлендж, с которым могут справиться только женщины

В середине февраля в социальной сети TikTok появился забавный челлендж #centerofgravitychallenge, который наглядно демонстрирует различия в мужском и женском центре тяжести.
В ходе челленджа мужчины и женщины выполняют на полу одинаковые упражнения: сначала они становятся на четвереньки, в этом положении сгибают локти и опираются на них головой, а затем убирают руки за спину. Главное при этом — сохранить равновесие и не упасть. Как оказалось, такая задача для большинства мужчин невыполнима — почти все они падали на пол, как только убирали руки.
Секрет женского успеха в этом челлендже прост — у мужчин и женщин местоположение центра тяжести тела различается: у женщин он располагается ближе к бедрам, в то время как у мужчин находится выше. Кстати, на этом же принципе был построен и другой популярный челлендж со стулом, в котором женщины также одержали безоговорочную победу.