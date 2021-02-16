13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стадо кабанов и гуляющие ночью рыси попали в кадр фотоловушки (видео)
Дикие животные, обитающие на территории России.
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Сотрудники Центра «Амурский тигр», занимающиеся изучением и сохранением амурских тигров в дикой природе на территории России, опубликовали на своей странице в Facebook видео с подборкой разных животных.
Ролик состоит из видео, снятых фотоловушками в лесах Еврейской автономной области. На кадрах можно увидеть соседей амурских тигров, обитающих рядом с ними в дикой природе, — оленей, диких кабанов и рысей.
Екатерина Гура