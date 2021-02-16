17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сбежавшая корова напала на пациентов больницы в Колумбии (видео)
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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В середине февраля в зал ожидания колумбийской больницы
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как корова атакует упавшую на пол женщину, зажатую в углу между стеной и стульями. При этом сама корова несколько раз поскальзывается на полу и падает. В это же время несколько мужчин пытаются оттянуть ее от пациентки и выманить на улицу. Через несколько минут корова
На других кадрах, снятых очевидцами с улицы, видно, как группа молодых людей пытается выманить корову наружу криками и громкими звуками, а при появлении животного в дверях, они разбегаются в разные стороны.
По сообщению местной газеты Vanguardia, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Медики оказали незначительную помощь лишь той самой атакованной пациентке, которая отделалась ссадинами и ушибами. Также сообщается о незначительном материальном ущербе в виде сломанных стульев в больнице.
Как оказалось, корова сбежала от своего хозяина, живущего рядом с больницей. Через некоторое время после нападения на больницу, фермер вернул животное домой. После инцидента мужчина пришел в клинику, чтобы извиниться за происшествие, узнать о состоянии пострадавшей и уточнить размер ущерба.
Екатерина Гура