Появилась новая версия исчезновения динозавров

Космическим объектом, «убившим» динозавров 66 млн лет назад, мог быть осколок кометы, на которую повлиял Юпитер.
Такую гипотезу озвучили астрономы из Гарвардского университета в статье, опубликованной в Scientific Reports.
Известно, что примерно 66,5 млн лет назад на Землю упал астероид диаметром около 10 км. Энергия этого удара составила 100 тератонн в тротиловом эквиваленте. В результате удара на полуострове Юкатан в Центральной Америке образовался ударный кратер Чикшулуб диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 20 км. От ударной волны и последующего цунами погибло огромное количество растений и животных. В атмосферу попало гигантское количество пыли, углекислого газа и соединений серы, что повлекло за собой катастрофические изменения климата и последующее вымирание множества видов.
Исследователи до сих пор спорят о природе объекта, столкнувшегося с Землей. Анализ показывает, что это был углистый хондрит, который попадает в окрестности Земли очень редко. Размеры «небесного камня» тоже вызывают споры.
Астрономы из Гарварда предположили, что речь идет об обломке долгопериодической кометы из облака Оорта, на которую подействовала гравитация Юпитера. Совершив своеобразный «маневр», комета приблизилась к Солнцу, где распалась под действием высоких температур. Один из ее осколков в итоге достиг Земли и вошел в атмосферу под углом около 60 градусов.
До сих пор считалось, что кометы попадают в окрестности Солнца и Земли еще реже крупных астероидов. Но расчеты астрономов показали, что под действием притяжения таких крупных планет, как Юпитер, часть комет может менять свою траекторию.