14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
У вымираний на Земле обнаружился «график»
Периодичность катастроф, возможно, связана с движением Солнечной системы.
Массовые вымирания животных на Земле, включая земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, следуют циклу длительностью около 27,5 млн лет, установили биологи из
При этом такие вымирания совпадают с крупными ударами астероидов, разрушительными извержениями вулканов и другими катастрофическими событиями. Например, 66 миллионов лет назад вследствие падения кометы или астероида вымерли динозавры, как и 70% всех видов животных в воде и на суше.
Ученым известно также о двух других массовых вымираниях, совпавших по времени со столкновениями Земли с небесными телами. Другие вымирания происходили одновременно с излияниями базальта или необычной вулканической активностью.
Именно ударные кратеры, следы вулканической активности и другие свидетельства древних катастроф и подсказали исследователям возможную причину таких событий.
Скорее всего, дело в орбите, по которой Солнечная система движется вокруг галактического ядра, предполагают ученые. Каждые 26−30 миллионов лет, попадая в одну из зон Млечного Пути, она подвергается периодическим кометным ливням. В это время возможны столкновения Земли с небесными объектами, что приводит к глобальным последствиям для жизни на планете, включая темноту, холод, пожары, кислотные дожди и истощение озонового слоя.
Анна Лысенко