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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уличный художник рисует забавные картины на городских объектах

Анонимный мастер добавляет красок в повседневную жизнь

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Анонимный уличный художник из США, известный в соцсетях как Том Боб (Tom Bob) уже несколько лет занимается благоустройством городского пространства и превращает неприглядные трубы, стены, люки и другие объекты в милых персонажей или предметы.

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Несмотря на то, что художник делает окружающий мир намного лучше и ярче, не все довольны его творчеством. Пользователи соцсетей утверждают, что «американского Бэнкси» уже несколько лет пытаются найти полицейские.

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