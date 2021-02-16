18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уличный художник рисует забавные картины на городских объектах
Анонимный мастер добавляет красок в повседневную жизнь
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Анонимный уличный художник из США, известный в соцсетях как Том Боб (Tom Bob) уже несколько лет занимается благоустройством городского пространства и превращает неприглядные трубы, стены, люки и другие объекты в милых персонажей или предметы.
Несмотря на то, что художник делает окружающий мир намного лучше и ярче, не все довольны его творчеством. Пользователи соцсетей утверждают, что «американского Бэнкси» уже несколько лет пытаются найти полицейские.
Екатерина Гура