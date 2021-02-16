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19:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляже в Аргентине появилась таинственная скульптура

Неизвестно, кто ее автор и как она оказалась на пляже

На пляже Чика в аргентинском городе Мар-дель-Плата таинственным образом появилась бетонная скульптура девушки, сидящей на камнях и смотрящей на море.

Todos se preguntan: ¿Quién es? ¿Quién la hizo? Pero todos los que pasamos por ahí o la vimos en fotos nos sentimos...

Опубликовано Mar del Plata Вторник, 16 февраля 2021 г.

Скульптуру ранним утром заметили прохожие, гулявшие по набережной. Кто является автором скульптуры и как она там оказалось — неизвестно. За эту информацию местные СМИ начали предлагать вознаграждение.

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Местные власти также ищут скульптора работы. Чиновники публично обратились к неизвестному мастеру и попросили его прийти в Муниципалитет для урегулирования процесса установки скульптуры. По закону все памятники, установленные без надлежащих документов, должны быть демонтированы, но девушка на пляже приглянулась как жителям города, так и самим чиновникам, а потому они пообещали автору работы помочь с официальным оформлением необходимых документов.

Кстати, существует городская легенда, которая может быть связана со скульптурой. В ней говорится о девушке по имени Виргиния, которая приехала в Мар-дель-Плата из Буэнос-Айреса вместе с родителями и младшими братьями в поисках лучшей жизни. Но вскоре ее отец скончался. Девушка была очень близка с ним, а потому тяжело перенесла эту утрату. В день его смерти она пришла на пляж, где долго смотрела на море. С тех пор она стала регулярно приходить на это место, чтобы вспомнить отца, а местные жители в честь нее назвали этот пляж — Чика (в переводе с испанского — «девушка»), пишет Mardelplata web.

Екатерина Гура

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