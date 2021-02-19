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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали подробности катаклизма, произошедшего 42 тысячи лет назад

Пострадали животные и неандертальцы, а люди изобрели «солнцезащитный крем».

Источник: Reuters

Инверсия магнитного поля Земли, произошедшая примерно 42 тысячи лет назад, вызвала климатическую катастрофу на планете, вымирание мегафауны в Австралии, способствовала исчезновению неандертальцев и изменила поведение людей.

Такую гипотезу озвучили исследователи из Новой Зеландии в работе, опубликованной в журнале Science.

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Ученые решили проверить связь между так называемым событием Лашамп и климатическими изменениями на нашей планете в конце последнего ледникового периода. Известно, что примерно 41,4 тысячи лет назад направление магнитного поля Земли изменилось, Северный и Южный полюса планеты поменялись местами примерно на 440 лет.

Исследователи знают об этом благодаря изотопам бериллия-10 и углерода-14, обнаруженным в лаве Лашамп поблизости от Клермон-Феррана во Франции. Если напряженность геомагнитного поля Земли падает, космические лучи интенсивнее воздействуют на поверхность планеты, и количество космогенных изотопов растет. Позже такие «улики» были обнаружены во многих местах на Земле.

Новозеландские исследователи изучали сохранившиеся в болотах на севере страны деревья каури (Agathis australis), которые росли во время предполагаемого катаклизма. В образцах ученые выявили повышенный уровень радиоактивного углерода, что еще раз подтвердило событие инверсии.

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Затем они разработали компьютерные климатические модели, в которых проследили, как ослабление магнитного поля до 6% от его нормы могло воздействовать на планету. Как оказалось, ионизирующее излучение, сильно повредившее озоновый слой, вызвало яркие полярные сияния по всему миру и частые грозы, из-за чего небо выглядело как «в фильме-катастрофе».

В это время в Австралии вымерло примерно 13 видов мегафауны, начали вымирать неандертальцы, а поведение людей изменилось. Например, в пещерах по всему миру начало появляться наскальное искусство. Первыми образцами были отпечатки рук, нанесенные охрой. Ученые предположили, что охра выполняла функцию солнцезащитного крема в условиях опасного излучения (коренные народы Намибии до сих пор используют охру для защиты от солнца).

Ученые не знают точно, когда может произойти следующее изменение магнитного поля Земли. Однако некоторые признаки, такие как текущее смещение Северного полюса и ослабление магнитного поля почти на 10% за последние 170 лет, подсказывают, что это событие может быть ближе, чем мы думаем.

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