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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

За работу мечты заплатят 2 тысячи долларов: нужно только спать

Но в разных местах.

Источник: AP 2020

Американский сайт Sleep Standards готов заплатить 2 тысячи долларов человеку, от которого требуется лишь одно: 5 дней спать в разных местах, а затем оценить свои впечатления по десятибалльной шкале.

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Сайт, предлагающий «работу мечты», составляет рекомендации для качественного сна и публикует обзоры соответствующих товаров. Редакторов заинтересовало, как именно на сон будет влиять разная обстановка и уровень комфорта.

«Подопытному» придется провести 5 ночей в разных местах, среди которых будет и пятизвездочный курорт, сообщает UPI. Все расходы оплатит работодатель.

Кандидатам на «должность» нужно прислать свое фото, ссылки на профили в соцсетях и снять 60-секундное видео, в котором рассказать, почему эта работа им подходит.

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