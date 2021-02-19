13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
За работу мечты заплатят 2 тысячи долларов: нужно только спать
Но в разных местах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Американский сайт Sleep Standards готов заплатить 2 тысячи долларов человеку, от которого требуется лишь одно: 5 дней спать в разных местах, а затем оценить свои впечатления по десятибалльной шкале.
Сайт, предлагающий «работу мечты», составляет рекомендации для качественного сна и публикует обзоры соответствующих товаров. Редакторов заинтересовало, как именно на сон будет влиять разная обстановка и уровень комфорта.
«Подопытному» придется провести 5 ночей в разных местах, среди которых будет и пятизвездочный курорт, сообщает UPI. Все расходы оплатит работодатель.
Кандидатам на «должность» нужно прислать свое фото, ссылки на профили в соцсетях и снять 60-секундное видео, в котором рассказать, почему эта работа им подходит.
Анна Лысенко