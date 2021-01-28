15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американская компания заплатит $3 тысячи за сон на работе
Свою вакансию они назвали «Спящая красавица»
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Американский обозреватель матрасов открыл вакансию мечты. В компании готовы заплатить три тысячи долларов тому, кто просто будет спать на работе.
За эту сумму работнику нужно будет за два месяца протестировать три матраса, а после написать подробный отчет и отзыв о каждом из них.
Кстати, приятным бонусом к круглой сумме станет и сам матрас, который будет признан лучшим по итогу тестирования.
В описании вакансии уточняется, что идеальный кандидат на эту должность должен быть самостоятельным, готовым работать немедленно и независимо, уметь четко излагать свои мысли и хорошо писать, а также крепко и хорошо спать. А еще тестировщик матрасов должен спать один, чтобы ничто не отвлекало его от выполнения профессиональных обязанностей и он мог объективно оценить свой ночной сон на тестируемом образце.
Екатерина Гура