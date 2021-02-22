00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 22 февраля
День рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории.
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Ежегодно 22 февраля в США празднуют День рождения Джорджа Вашингтона — первого президента, считающегося «отцом-основателем» страны. Праздник получил статус общенационального в 1885 году.
С середины 1970-х годов по предложению Конгресса было решено отмечать День памяти всех президентов США. Официально этот праздник именуется Днем президентов. Его отмечают в третий понедельник февраля, но во многих штатах (прежде всего в южных) чтят память только Джорджа Вашингтона.
Маленькому Вашингтону подарили игрушечный топорик, и он, играя, срубил любимую вишню отца. Разгневанный отец строго спросил, кто срубил вишню, и Джордж, несмотря на боязнь наказания, ответил: «Я не умею лгать. Это я срубил ее топориком». Президент уже с ранних лет в глазах жителей Америки был честным и совестливым человеком.
Аптекарские сады устраивались в России уже со времен царя Михаила Федоровича для содержания казенных и полевых аптек.
В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический, а с 1934 года стал научным отделением Ботанического института им. Комарова РАН.
Сегодня площадь сада составляет 22,6 га, включая 16 га
Вдова богатого железнодорожного предпринимателя Надежда Филаретовна фон Мекк была ярой поклонницей Петра Ильича Чайковского. Но так сложилось, что она никогда не встречалась с Чайковским лично.
Композитор посвятил Надежде Филаретовне Четвертую симфонию, составившую целую эпоху в творчестве Чайковского. Под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна Четвертая симфония была впервые исполнена в Москве 22 февраля 1878 года.
Композитор считал Четвертую симфонию лучшей из всех своих сочинений и был очень огорчен, когда не дождался из Москвы реакцию на свое произведение. Пришла лишь восторженная телеграмма от Надежды Филаретовны.
Ровно 100 лет назад в этот день декретом Совнаркома РСФСР был образован Госплан СССР. Государственный плановый комитет СССР — это общесоюзный орган, созданный для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением этих планов.
Его прообразом стала Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Первым председателем Госплана стал Г. М. Кржижановский.
Так, в ходе первой пятилетки (1928−1932 гг.) было построено 1,5 тысячи крупных предприятий. В их числе автомобильные заводы в Москве (АЗЛК) и Нижнем Новгороде (ГАЗ), Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы и др. А в годы Великой Отечественной войны Госплан обеспечивал эвакуацию и мобилизацию промышленных предприятий в тыл.
Госплан СССР был ликвидирован в 1991 году, его последним руководителем был Ю. Д. Маслюков.
22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Беллинсгаузен». Для станции выбрали остров
Сначала станция состояла из нескольких деревянных щитовых домиков, рассчитанных на 20 зимовщиков, в середине 1970-х годов замененных более надежными алюминиевыми постройками. Тогда же на станции был создан мощный радиоцентр. К концу 80-х годов научный коллектив станции вырос до 28 человек круглогодичного состава, который в летний период пополнялся еще 20−25 учеными.
Сегодня это, пожалуй, самая маленькая зимовочная станция из состава Российской антарктической экспедиции (РАЭ) — на ней работают 8 человек круглогодичного состава и 5 сезонных специалистов.