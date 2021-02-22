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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 22 февраля

День рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории.

День рождения Джорджа Вашингтона

Ежегодно 22 февраля в США празднуют День рождения Джорджа Вашингтона — первого президента, считающегося «отцом-основателем» страны. Праздник получил статус общенационального в 1885 году.

С середины 1970-х годов по предложению Конгресса было решено отмечать День памяти всех президентов США. Официально этот праздник именуется Днем президентов. Его отмечают в третий понедельник февраля, но во многих штатах (прежде всего в южных) чтят память только Джорджа Вашингтона.

В день рождения Джорджа Вашингтона на стол подают традиционный десерт — торт в виде ствола вишневого дерева, украшенного вишнями. А все из-за истории, которая произошла с ним в детстве.

Маленькому Вашингтону подарили игрушечный топорик, и он, играя, срубил любимую вишню отца. Разгневанный отец строго спросил, кто срубил вишню, и Джордж, несмотря на боязнь наказания, ответил: «Я не умею лгать. Это я срубил ее топориком». Президент уже с ранних лет в глазах жителей Америки был честным и совестливым человеком.

Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад

Санкт-Петербургский ботанический сад был основан 22 февраля 1714 года по указу Петра I как Аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями.

Аптекарские сады устраивались в России уже со времен царя Михаила Федоровича для содержания казенных и полевых аптек.

В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический, а с 1934 года стал научным отделением Ботанического института им. Комарова РАН.

Сегодня площадь сада составляет 22,6 га, включая 16 га парка-дендрария. Коллекция насчитывает свыше 80 тысяч образцов. Экспозиция музея посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России.

Впервые исполнена Четвертая симфония Чайковского

Вдова богатого железнодорожного предпринимателя Надежда Филаретовна фон Мекк была ярой поклонницей Петра Ильича Чайковского. Но так сложилось, что она никогда не встречалась с Чайковским лично.

Композитор посвятил Надежде Филаретовне Четвертую симфонию, составившую целую эпоху в творчестве Чайковского. Под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна Четвертая симфония была впервые исполнена в Москве 22 февраля 1878 года.

Чайковского не было на премьере — он находился в это время во Флоренции.

Композитор считал Четвертую симфонию лучшей из всех своих сочинений и был очень огорчен, когда не дождался из Москвы реакцию на свое произведение. Пришла лишь восторженная телеграмма от Надежды Филаретовны.

В Советской России создан Госплан СССР

Ровно 100 лет назад в этот день декретом Совнаркома РСФСР был образован Госплан СССР. Государственный плановый комитет СССР — это общесоюзный орган, созданный для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением этих планов.

Его прообразом стала Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Первым председателем Госплана стал Г. М. Кржижановский.

Под руководством Госплана были успешно реализованы масштабные программы индустриализации СССР.

Так, в ходе первой пятилетки (1928−1932 гг.) было построено 1,5 тысячи крупных предприятий. В их числе автомобильные заводы в Москве (АЗЛК) и Нижнем Новгороде (ГАЗ), Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы и др. А в годы Великой Отечественной войны Госплан обеспечивал эвакуацию и мобилизацию промышленных предприятий в тыл.

Госплан СССР был ликвидирован в 1991 году, его последним руководителем был Ю. Д. Маслюков.

Источник: РИА "Новости"

Открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен»

22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Беллинсгаузен». Для станции выбрали остров Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шетландских островов. Географическое положение и климатические условия станции позволяют осуществлять целый ряд уникальных научных исследований.

Сначала станция состояла из нескольких деревянных щитовых домиков, рассчитанных на 20 зимовщиков, в середине 1970-х годов замененных более надежными алюминиевыми постройками. Тогда же на станции был создан мощный радиоцентр. К концу 80-х годов научный коллектив станции вырос до 28 человек круглогодичного состава, который в летний период пополнялся еще 20−25 учеными.

Сегодня это, пожалуй, самая маленькая зимовочная станция из состава Российской антарктической экспедиции (РАЭ) — на ней работают 8 человек круглогодичного состава и 5 сезонных специалистов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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