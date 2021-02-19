15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что долгоноги светятся в темноте
Они сверкают розовым и оранжевым.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Африканские грызуны долгоноги светятся в ультрафиолете розовым и оранжевым светом, обнаружили ученые.
Эти похожие на крошечных кенгуру млекопитающие пополнили ряды других светящихся в темноте животных. Ранее это свойство обнаружили у
Долгоноги встречаются в Африке от юга Конго и Кении до мыса Доброй Надежды. Они вырастают размером с зайца и весят до 3−4 кг. Эти зверьки поселяются на песчаных, сухих почвах в долинах рек. Они устраивают целые поселения из нор, в которых прячутся днем. Питаются долгоноги корешками, реже — насекомыми и ящерицами.
Как и другие светящиеся млекопитающие, они ведут ночной образ жизни. Но это пока единственные плацентарные млекопитающие Старого Света, у которых обнаружена флуоресценция. Свечение долгоногов ученые назвали удивительно ярким. Оно образует целые узоры на голове, лапах и хвосте, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Химический анализ шерсти зверьков показал, что флуоресценция в значительной степени обусловлена набором пигментов, называемых порфиринами. Эти пигменты вызывают такой же эффект у морских беспозвоночных и птиц.
Ученые предполагают, что флуоресценция помогает животным прятаться от хищников с чувствительным к ультрафиолету зрением.
Анна Лысенко