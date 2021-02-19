17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Строители в Израиле нашли два древних саркофага (фото)
В них похоронили мужа и жену.
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В израильском городе
Находка была сделана в Зоологическом центре Сафари, где строят новый медицинский центр для диких животных. Как оказалось, эти саркофаги находят не впервые. Их уже замечали много лет назад, когда в этом месте была автостоянка, но исследований не проводили, а затем место заросло сорняками и потерялось.
Ученые считают, что саркофаги римского периода принадлежали людям с высоким социальным статусом из города
Саркофаги вырезаны из местного камня. Они имитируют дорогие саркофаги из мрамора, который привозили с турецкого острова Мармара.
Анна Лысенко