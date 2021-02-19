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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Строители в Израиле нашли два древних саркофага (фото)

В них похоронили мужа и жену.

В израильском городе Рамат-Ган строители неожиданно обнаружили два саркофага возрастом около 1,8 тысяч лет, сообщает Управление по делам древностей Израиля.

Находка была сделана в Зоологическом центре Сафари, где строят новый медицинский центр для диких животных. Как оказалось, эти саркофаги находят не впервые. Их уже замечали много лет назад, когда в этом месте была автостоянка, но исследований не проводили, а затем место заросло сорняками и потерялось.

Ученые считают, что саркофаги римского периода принадлежали людям с высоким социальным статусом из города Бней-Брак. Одинаковый орнамент из цветочных гирлянд и дисков подсказывает, что их создали для мужа и жены. Гирлянды — традиционный эллинистический мотив, а диски считались оберегами, которые должны были «защищать» душу на пути в загробный мир. На саркофагах также можно заметить по какой-то причине незавершённые узоры виноградных гроздей.

Саркофаги вырезаны из местного камня. Они имитируют дорогие саркофаги из мрамора, который привозили с турецкого острова Мармара.

Анна Лысенко

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