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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нашла на пляже камеру GoPro и за неделю разыскала ее владельца

В этом ей помогли журналисты местного телеканала и пользователи соцсетей.

Жительница американского города Уинтроп Джозефина Фатта в январе, во время одной из своих традиционных прогулок по местному пляжу, нашла на берегу камеру GoPro, которую вместе с водорослями выбросило на берег волнами.

Женщина забрала камеру и оказалось, что карта памяти находится в рабочем состоянии. Благодаря этому Фатта смогла увидеть последнее видео, снятое на камеру, и ее владельца, занимавшегося виндсерфингом.

12 февраля Джозефина опубликовала пост на Facebook с фотографиями и видео с камеры. Она попросила распространить сообщение и помочь ей найти владельца GoPro.

История быстро стала вирусной и о ней рассказали на местном телевидении. Через пару дней владелец камеры был найден. Им оказался виндсерфер из Техаса Тео Кассуга, которому друзья отправили ссылку на сюжет в новостях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодой человек рассказал, что потерял камеру в январе 2021 года когда уже выходил на берег. Его сбила с ног большая волна и камера просто ушла под воду.

Тео и Джозефина встретились на онлайн-конференции и договорились о возвращении камеры, пишет UPI.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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