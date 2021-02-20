20:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Бельгии снял уникального желтого пингвина
Необычайно редкая птица
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Фотограф дикой природы Ив Адамс из Бельгии еще в 2019 году вместе с командой ученых отправился в двухмесячную экспедицию через Антарктиду и Южную Атлантику.
Во время остановки на островах Южной Георгии он начал снимать колонию королевских пингвинов, насчитывающую более 120 тысяч птиц. Именно тогда он увидел среди
Адамс успел сделать несколько снимков, прежде чем птица затерялась в «толпе». По словам фотографа, ни он, ни его коллеги по экспедиции никогда не видели ничего подобного.
После завершения поездки Адамс с головой погрузился в новую работу, а фотографии стал разбирать лишь в феврале 2021 года, сидя дома на карантине.
В середине февраля он опубликовал снимок желтого пингвина, которое быстро стало популярным. По словам специалистов, скорее всего, птица страдает лейкизмом — мутацией, которая вызывает частичную потерю пигментации. При этом на здоровье животных эта особенность никак не сказывается.
Екатерина Гура