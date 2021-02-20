Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 февраляЗапуск станции "Мир", первая женщина в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
20:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Бельгии снял уникального желтого пингвина

Необычайно редкая птица

Фотограф дикой природы Ив Адамс из Бельгии еще в 2019 году вместе с командой ученых отправился в двухмесячную экспедицию через Антарктиду и Южную Атлантику.

Во время остановки на островах Южной Георгии он начал снимать колонию королевских пингвинов, насчитывающую более 120 тысяч птиц. Именно тогда он увидел среди черно-белых пингвинов одного уникального — с желтым оперением.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
В Бахрейне чайки перестали летать из-за лишнего веса

Адамс успел сделать несколько снимков, прежде чем птица затерялась в «толпе». По словам фотографа, ни он, ни его коллеги по экспедиции никогда не видели ничего подобного.

После завершения поездки Адамс с головой погрузился в новую работу, а фотографии стал разбирать лишь в феврале 2021 года, сидя дома на карантине.

В середине февраля он опубликовал снимок желтого пингвина, которое быстро стало популярным. По словам специалистов, скорее всего, птица страдает лейкизмом — мутацией, которая вызывает частичную потерю пигментации. При этом на здоровье животных эта особенность никак не сказывается.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В России выявили первый в мире случай заражения гриппом A(H5N8)
Украина раскритиковала цену «Северного потока-2»
Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»
Навального оштрафовали на 850 тыс. рублей за клевету на ветерана
Взрыв 39-этажного отеля Трампа показали на видео
Жгут книги и берут воду из бассейнов: как россияне зимуют в США
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Авто
Егоров назвали самыми частыми виновниками ДТП В топ страховщиков по аварийности также попали водители с именами Евгений и Андрей
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Принцесса Евгения показала первые фото с сыном Внучка Елизаветы II родила мальчика в начале февраля
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь