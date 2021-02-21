16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Невидимая» змея озадачила пользователей соцсетей
Чтобы заметить животное у бассейна, нужно хорошо присмотреться.
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Австралийская компания Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, которая занимается ловлей змей, озадачила пользователей соцсетей фотографией «невидимой» змеи.
На снимке можно заметить участок сада и фрагмент бассейна во дворе обычного жилого дома. При этом на фотографии есть также змея «в полный рост», но заметить ее непросто.
«Она прячется под кустом, наверное», — предположили одни подписчики. «Ближе к центру торчит
Самые внимательные все же сумели рассмотреть животное. «Боже мой, это заняло у меня целую вечность», — поделился один из подписчиков страницы.
Анна Лысенко