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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Невидимая» змея озадачила пользователей соцсетей

Чтобы заметить животное у бассейна, нужно хорошо присмотреться.

Источник: Snake Catchers Brisbane & Gold Coast
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Австралийская компания Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, которая занимается ловлей змей, озадачила пользователей соцсетей фотографией «невидимой» змеи.

На снимке можно заметить участок сада и фрагмент бассейна во дворе обычного жилого дома. При этом на фотографии есть также змея «в полный рост», но заметить ее непросто.

«Она прячется под кустом, наверное», — предположили одни подписчики. «Ближе к центру торчит что-то похожее на синеватую голову», — написали другие пользователи соцсетей.

Самые внимательные все же сумели рассмотреть животное. «Боже мой, это заняло у меня целую вечность», — поделился один из подписчиков страницы.

Анна Лысенко

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