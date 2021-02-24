16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США выпустили на свободу спасенных от холода морских черепах (видео)
Холода отступили, и теперь животным больше не грозит опасность
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Сотрудники береговой охраны штата Техас совместно с волонтерами выпустили в воды Мексиканского залива 146 морских черепах, которые почти неделю провели в Техасском государственном аквариуме.
Почти неделю животные провели в местном аквариуме и импровизированных приютах, где их грели и кормили волонтеры. Сейчас, когда морозы отступили, черепахи готовы вернуться в дикую природу.
Екатерина Гура