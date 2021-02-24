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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США выпустили на свободу спасенных от холода морских черепах (видео)

Холода отступили, и теперь животным больше не грозит опасность

Сотрудники береговой охраны штата Техас совместно с волонтерами выпустили в воды Мексиканского залива 146 морских черепах, которые почти неделю провели в Техасском государственном аквариуме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за аномальных холодов и зимнего шторма, обрушившегося на юг США, черепахи оказались в опасности, рискуя замерзнуть насмерть. Местные зоозащитники и неравнодушные жители принялись спасать черепах, собирая их по побережью.

Почти неделю животные провели в местном аквариуме и импровизированных приютах, где их грели и кормили волонтеры. Сейчас, когда морозы отступили, черепахи готовы вернуться в дикую природу.

Екатерина Гура

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