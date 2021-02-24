18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях расшифровали тайное послание марсохода Perseverance
Оказалось, что
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Ровер Perseverance, удачно приземлившийся на поверхность Марса в середине февраля, до сих пор будоражит умы миллионы людей по всему миру. Пользователи соцсетей, пересмотрев видео с приземлением, обратили внимание на
Энтузиасты в соцсетях принялись разгадывать зашифрованное послание. Оказалось, что
В итоге пользователи пришли к выводу, что на парашюте была закодирована фраза «Dare mighty things» («Решайтесь на великие дела»), которая является девизом лаборатории NASA, запускавшей марсоход, пишет The Guardian.
Екатерина Гура