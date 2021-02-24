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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях расшифровали тайное послание марсохода Perseverance

Оказалось, что красно-белые полосы на парашюте не просто узор.

Ровер Perseverance, удачно приземлившийся на поверхность Марса в середине февраля, до сих пор будоражит умы миллионы людей по всему миру. Пользователи соцсетей, пересмотрев видео с приземлением, обратили внимание на красно-белые полосы парашюта, которые выглядели «как-то подозрительно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Энтузиасты в соцсетях принялись разгадывать зашифрованное послание. Оказалось, что красно-белые полосы представляют собой двоичный код, который затем складывается в слова.

В итоге пользователи пришли к выводу, что на парашюте была закодирована фраза «Dare mighty things» («Решайтесь на великие дела»), которая является девизом лаборатории NASA, запускавшей марсоход, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

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