14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле морских черепах спасают от мазута майонезом
Животные пострадали в результате большой экокатастрофы
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В середине февраля на средиземноморском побережье Израиля произошла крупная экокатастрофа. Более чем на 160 километров пляжей волнами вымыло тонны свежего мазута. Власти страны заявили, что это одна из самых страшных экологических катастроф в истории Израиля, и на восстановление природы понадобится несколько лет.
Местные коммунальные службы, спасатели и волонтеры бросились чистить пляжи от нефтепродуктов и спасать уцелевших морских обитателей. Особенно тяжело пришлось черепахам. Израильский центр спасения морских черепах взял под свою опеку 11 животных, которые успели наглотаться мазута.
После прочистки дыхательных путей черепахам прописали «майонезную диету». Благодаря своей консистенции и свойствам, майонез способен разрушать мазут и быстро выводить его из организма. Лечение и реабилитация морских черепах будет длиться две недели, после чего их выпустят в естественную среду обитания подальше от загрязненных районов.
Причина катастрофы и источник загрязнения пока не установлены, пишет Associated Press.
Екатерина Гура