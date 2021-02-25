Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Большинство россиян захотели получать корпоративную пенсиюБолее трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. руб. в месяц
Фоторепортажи
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле морских черепах спасают от мазута майонезом

Животные пострадали в результате большой экокатастрофы

6
фотографий
6
фотографий

В середине февраля на средиземноморском побережье Израиля произошла крупная экокатастрофа. Более чем на 160 километров пляжей волнами вымыло тонны свежего мазута. Власти страны заявили, что это одна из самых страшных экологических катастроф в истории Израиля, и на восстановление природы понадобится несколько лет.

Новость
В США выпустили на свободу спасенных от холода морских черепах (видео)

Местные коммунальные службы, спасатели и волонтеры бросились чистить пляжи от нефтепродуктов и спасать уцелевших морских обитателей. Особенно тяжело пришлось черепахам. Израильский центр спасения морских черепах взял под свою опеку 11 животных, которые успели наглотаться мазута.

После прочистки дыхательных путей черепахам прописали «майонезную диету». Благодаря своей консистенции и свойствам, майонез способен разрушать мазут и быстро выводить его из организма. Лечение и реабилитация морских черепах будет длиться две недели, после чего их выпустят в естественную среду обитания подальше от загрязненных районов.

Причина катастрофы и источник загрязнения пока не установлены, пишет Associated Press.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Обострение политической ситуации в Армении. Главное
Адвокат рассказала, что запрещено делать в собственной квартире
Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоина
«Нужен прямой контакт»: можно ли заразиться COVID-19 через еду
Морозы еще вернутся: Вильфанд пообещал холодный март
Полиция разыскивает неизвестного, отправляющего людям деньги
Gnezdo.ru
Что отличает женщину, у которой давно нет мужчины
9 детективов, от которых за уши не оттащишь
Какой цвет одежды старит женщин: 5 оттенков
7 привычек СССР, от которых пора избавиться
Hi-Tech
В России на 40% рухнули цены на популярные iPhone Большой экран, хорошая камера и внушительная автономность
Авто
Продукцию китайской автокомпании отправят на орбиту Китайская марка Geely займется выпуском коммерческих спутников
Кино
Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото Актеры снимаются в новой экранизации повести Аркадия Гайдара
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Ты же мальчик-ты должен/не должен 240
Про школьные годы 200
Не могу выбрать кухню! 155
Цветы 135
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь