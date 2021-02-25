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19:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чиновник во время онлайн-совещания получил живой подарок от своего кота (видео)

«Голубь только что поймал голубя!», — пошутили его коллеги.

Курьезные ситуации, происходящие во время онлайн-совещаний и видеозвонков, уже стали отдельной темой для шуток. Новая забавная история произошла в конце февраля с ирландским чиновником по имени Колин Пиджен, который по видеосвязи участвовал в заседании Комитета по финансам Североирландской ассамблеи.

Во время совещания в комнату Пиджена зашла его маленькая дочь, которая попросила его о помощи. Как пояснил мужчина, один из его котов поймал на улице голубя и принес его на кухню. Чиновник попросил прощения у коллег и пообещал вернуться через пару минут.

Через время он действительно снова появился на связи, держа в руках птицу. Особо неловкой эту ситуацию сделал тот факт, что фамилия чиновника Пиджен (Pigeon) с английского языка переводится как «голубь». Коллеги Колина принялись шутить на тему «воссоединения родни» и охотничьих талантов его кота.

Пиджен отметил, что кот не успел навредить птице, а потому выпустил голубя в окно на глазах у своих коллег, пишет New York Post.

Екатерина Гура

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