Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
11Сход лавины на Домбае
12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Прокурор из Техаса случайно появился на заседании в виде кота

Судья помог ему вернуть человеческое обличье.

Виртуальное судебное разбирательство в Техасе приняло неожиданный оборот, когда окружной прокурор Род Понтон появился на экране в виде голубоглазого котенка.

В видеочате на ноутбуке Понтона кто-то случайно включил фильтр с мордочкой животного. Озадаченный судья Рой Фергюсон и два адвоката, участвовавшие в заседании, какое-то время с недоумением взирали на пушистого собеседника. Затем судья деликатно посоветовал прокурору проверить настройки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это я, я не кот», — сказал Понтон. «Да, я вижу», — ответил Фергюсон.

Прокурор пожаловался, что не знает, как отключить фильтр. Через какое-то время с подсказками судьи ему это удалось, и слушание продолжилось.

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

Анна Лысенко

Читайте также
Лавров: Запад пытается сделать Россию послушной
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
В России упростят получение статуса ИП
«Зеленый коридор»: где уже принимают вакцинированных туристов
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Горячие темы на Авто
По форме и содержание. 289
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 269
мозг покемона 247
ЛЮБОВЬ. 197
Кино
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска» Звезды рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне популярного шоу
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Певица Валерия зашла в гости к сыну и маленькой внучке (фото) Певица выложила в сеть фотографию с Селин
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Резинка на двери - метка домушников: вызывайте полицию
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно на "Госуслугах"
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь