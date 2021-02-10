12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Прокурор из Техаса случайно появился на заседании в виде кота
Судья помог ему вернуть человеческое обличье.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Виртуальное судебное разбирательство в Техасе приняло неожиданный оборот, когда окружной прокурор Род Понтон появился на экране в виде голубоглазого котенка.
В видеочате на ноутбуке Понтона
«Это я, я не кот», — сказал Понтон. «Да, я вижу», — ответил Фергюсон.
Прокурор пожаловался, что не знает, как отключить фильтр. Через
Анна Лысенко