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16:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка сфотографировалась при свете ультрафиолета и стала похожа на демона

Очень неудачный выбор косметики.

Аманда Уитрок из американского штата Миссури решила поиграть в лазертаг — похожую на пейнтбол игру, где противники сражаются в темной комнате специальными лазерными ружьями.

И все бы ничего, но перед тем, как туда пойти, девушка нанесла макияж. Когда она зашла в лазертаг и сделала селфи, оказалось, что все ее лицо стало яркого красно-фиолетового цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американка выложила фотографии до и после в Facebook, и пост быстро стал вирусным. Некоторые пользователи писали, что Аманда похожа на демона, а другие находили в ней сходство с Красным Черепом из «Капитана Америки».

Кто-то предположил, что все дело в некачественной пудре, из-за которой у девушки началась аллергия, но все оказалось не так просто.

Дело в том, что в состав пудры Аманды входили светоотражающие частицы. И, если на свету они придают коже сияние, отражая солнечный свет, то в темной комнате при свете ультрафиолета и вспышки от телефона лицо приобрело пугающий фиолетовый оттенок.

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