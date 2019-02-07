Девушка сфотографировалась при свете ультрафиолета и стала похожа на демона

Аманда Уитрок из американского штата Миссури решила поиграть в лазертаг — похожую на пейнтбол игру, где противники сражаются в темной комнате специальными лазерными ружьями.

И все бы ничего, но перед тем, как туда пойти, девушка нанесла макияж. Когда она зашла в лазертаг и сделала селфи, оказалось, что все ее лицо стало яркого красно-фиолетового цвета.

Американка выложила фотографии до и после в Facebook, и пост быстро стал вирусным. Некоторые пользователи писали, что Аманда похожа на демона, а другие находили в ней сходство с Красным Черепом из «Капитана Америки».

Кто-то предположил, что все дело в некачественной пудре, из-за которой у девушки началась аллергия, но все оказалось не так просто.

Дело в том, что в состав пудры Аманды входили светоотражающие частицы. И, если на свету они придают коже сияние, отражая солнечный свет, то в темной комнате при свете ультрафиолета и вспышки от телефона лицо приобрело пугающий фиолетовый оттенок.