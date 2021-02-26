New post: "Mandy Prior reunited with missing cat Taz after 14 years" https://t.co/XkUiTQhlEH— Free Spirit (@DTSFA) February 25, 2021
13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сбежавшего кота вернули домой спустя 14 лет
Он сразу узнал бывших хозяев.
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Британские СМИ облетела новость о чудесном воссоединении кота с хозяевами спустя 14 лет после его пропажи.
Тэз был любимцем семьи в городе Паркстон в Дорсете, сообщает UPI. Однажды он сбежал в форточку в ванной, но так и не вернулся. Несколько месяцев семья разыскивала любимца, но безрезультатно. Через
Спустя 14 лет Мэнди случайно увидела снимок кота в одной из групп в соцсетях. «Я заметила, что у него такие же отметины.
Как оказалось, все это время Тэз был бродячим котом. Время от времени он появлялся возле старого дома семьи, где его подкармливали местные жители. Недавно одна из соседок заметила у кота инфекцию ротовой полости и отвезла к ветеринару. Здесь Тэза подлечили и сфотографировали, а снимок разместили в соцсетях. Там его и увидела бывшая хозяйка. Вернувшись домой, кот сразу признал своих хозяев.
«Это было потрясающе, когда он оказался дома. Не отходил от меня с первых минут и громко мяукал, как раньше», — рассказала Мэнди.
По словам женщины, Тэз чувствует себя хорошо, только очень много спит, потому как уже не молод.
Анна Лысенко