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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сбежавшего кота вернули домой спустя 14 лет

Он сразу узнал бывших хозяев.

Британские СМИ облетела новость о чудесном воссоединении кота с хозяевами спустя 14 лет после его пропажи.

Тэз был любимцем семьи в городе Паркстон в Дорсете, сообщает UPI. Однажды он сбежал в форточку в ванной, но так и не вернулся. Несколько месяцев семья разыскивала любимца, но безрезультатно. Через какое-то время хозяйка кота Мэнди Прайор с родными переехала в другой город.

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Спустя 14 лет Мэнди случайно увидела снимок кота в одной из групп в соцсетях. «Я заметила, что у него такие же отметины. Что-то подсказало мне, что это он», — сказала Прайор.

Как оказалось, все это время Тэз был бродячим котом. Время от времени он появлялся возле старого дома семьи, где его подкармливали местные жители. Недавно одна из соседок заметила у кота инфекцию ротовой полости и отвезла к ветеринару. Здесь Тэза подлечили и сфотографировали, а снимок разместили в соцсетях. Там его и увидела бывшая хозяйка. Вернувшись домой, кот сразу признал своих хозяев.

«Это было потрясающе, когда он оказался дома. Не отходил от меня с первых минут и громко мяукал, как раньше», — рассказала Мэнди.

По словам женщины, Тэз чувствует себя хорошо, только очень много спит, потому как уже не молод.

Анна Лысенко

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