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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский курорт снова переживает «нашествие» горных козлов

Местные жители готовятся подсчитывать ущерб.

Жители курортного городка Лландидно в Уэльсе всерьез напуганы появлением на улицах двух горных козлов.

Животных заметили на крыше одного из домов недалеко от трамвайной остановки. Козлы, по всей видимости, спустились с мыса Грейт-Орм, где обычно живут. В местных группах в соцсетях началось бурное обсуждение.

Причина паники простая: козлы не впервые приходят в городок, и в прошлый раз их «нашествие» обернулось для жителей Лландидно настоящим кошмаром. С началом локдауна весной 2020 года козлы стали спокойно бродить по опустевшим улицам, объедать деревья и кусты и взбираться на крыши, повреждая черепицу.

Март 2020 года
Март 2020 года

«Представьте, что вы у себя и дома и вдруг слышите, как что-то стучит по вашей крыше. Демоны? Грабители в сабо?» — описала ситуацию одна из жительниц города в соцсетях.

Теперь жители Лландидно с замиранием сердца ждут, что ситуация может повториться.

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Анна Лысенко

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