Британский курорт снова переживает «нашествие» горных козлов

Жители курортного городка Лландидно в Уэльсе всерьез напуганы появлением на улицах двух горных козлов.
Животных заметили на крыше одного из домов недалеко от трамвайной остановки. Козлы, по всей видимости, спустились с мыса Грейт-Орм, где обычно живут. В местных группах в соцсетях началось бурное обсуждение.
Причина паники простая: козлы не впервые приходят в городок, и в прошлый раз их «нашествие» обернулось для жителей Лландидно настоящим кошмаром. С началом локдауна весной 2020 года козлы стали спокойно бродить по опустевшим улицам, объедать деревья и кусты и взбираться на крыши, повреждая черепицу.
«Представьте, что вы у себя и дома и вдруг слышите, как что-то стучит по вашей крыше. Демоны? Грабители в сабо?» — описала ситуацию одна из жительниц города в соцсетях.
Теперь жители Лландидно с замиранием сердца ждут, что ситуация может повториться.