00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 6 марта
День рождения Микеланджело, основание футбольного клуба «Реал Мадрид» и другие памятные события этого дня.
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6 марта 1475 года в итальянском городке Капрезе к
Автор «Давида», «Пьеты» и фресок на потолке Сикстинской капеллы появился на свет в семье обедневшего флорентийского дворянина Лодовико Буонарроти, который не очень успешно занимался банковским делом и время от времени занимал государственные должности.
В семье было много детей, а доходов едва хватало. Микеланджело отдали на воспитание в семью кормилицы, где он научился работать с глиной. Вскоре мальчика отправили в школу во Флоренции, а когда проявился его талант, Микеланджело начал заниматься в мастерской у художника Доменико Гирландайо.
Остров Гуам в Тихом океане, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США, был заселен около 3,5 тысяч лет назад одним из австронезийских народов — чаморро. А первым европейцем, ступившим на остров, стал португалец Фернан Магеллан.
6 марта 1521 года Магеллан во время кругосветного путешествия причалил на Гуаме, где его корабль сразу окружили сотни маленьких каноэ. Местные жители ограбили португальских моряков,
6 марта 1790 года зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона по имени Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор.
Линвуд был не первым человеком в истории, сверлящим зубы (такие процедуры проводили еще несколько тысяч лет назад). Гринвуд же приспособил для вращения бора колесо с педалью наподобие тех, что использовались в прялках. В память об этом событии в этот день в мире отмечают неофициальный Международный день зубного врача.
Спорт из Англии попал в Испанию в конце XIX века. В 1897 году в Мадриде появилась первая футбольная команда, однако вскоре она распалась. 6 марта 1902 года братья Падрос и Хулиан Паласиосы на «руинах» старой команды открыли Мадридский футбольный клуб.
29 июня 1920 года король Испании Альфонс XIII присвоил клубу титул Королевский, что
На сегодняшний день «Реал Мадрид» — один из самых титулованных футбольных клубов в мире, рекордсмен по количеству побед и голов в Лиге чемпионов, а также обладатель почти 70 национальных трофеев. По итогам голосования в 2000 году он был признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.
6 марта 1987 года в бельгийской бухте Зебрюгге затонул британский
Паром пересекал
В ночь на 6 марта перегруженный корабль, плывя с большой скоростью и большей, чем нужно, осадкой, начал набирать воду через незакрытую дверь на носу. Вскоре палубы затопило, корабль опрокинулся на бок, 459 пассажиров и 80 человек экипажа оказались в ледяной воде и боролись за жизнь. Погибли 193 человека.
Причиной катастрофы признали халатность помощника боцмана, плохую коммуникацию на судне, а также его конструкцию, которую