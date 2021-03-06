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День в истории: 6 мартаДень рождения Микеланджело, основание футбольного клуба "Реал Мадрид" и другие памятные события этого дня
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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 марта

День рождения Микеланджело, основание футбольного клуба «Реал Мадрид» и другие памятные события этого дня.

Родился Микеланджело Буонарроти

6 марта 1475 года в итальянском городке Капрезе к юго-востоку от Флоренции родился выдающийся скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.

Автор «Давида», «Пьеты» и фресок на потолке Сикстинской капеллы появился на свет в семье обедневшего флорентийского дворянина Лодовико Буонарроти, который не очень успешно занимался банковским делом и время от времени занимал государственные должности.

В семье было много детей, а доходов едва хватало. Микеланджело отдали на воспитание в семью кормилицы, где он научился работать с глиной. Вскоре мальчика отправили в школу во Флоренции, а когда проявился его талант, Микеланджело начал заниматься в мастерской у художника Доменико Гирландайо.

Магеллан открыл остров Гуам

Остров Гуам в Тихом океане, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США, был заселен около 3,5 тысяч лет назад одним из австронезийских народов — чаморро. А первым европейцем, ступившим на остров, стал португалец Фернан Магеллан.

6 марта 1521 года Магеллан во время кругосветного путешествия причалил на Гуаме, где его корабль сразу окружили сотни маленьких каноэ. Местные жители ограбили португальских моряков, из-за чего острова архипелага долгое время называли Разбойничьими. В 1565 году Гуам был объявлен колонией Испании.

Изобретение стоматологического бора

6 марта 1790 года зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона по имени Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор.

Линвуд был не первым человеком в истории, сверлящим зубы (такие процедуры проводили еще несколько тысяч лет назад). Гринвуд же приспособил для вращения бора колесо с педалью наподобие тех, что использовались в прялках. В память об этом событии в этот день в мире отмечают неофициальный Международный день зубного врача.

Основан футбольный клуб «Реал Мадрид»

Спорт из Англии попал в Испанию в конце XIX века. В 1897 году в Мадриде появилась первая футбольная команда, однако вскоре она распалась. 6 марта 1902 года братья Падрос и Хулиан Паласиосы на «руинах» старой команды открыли Мадридский футбольный клуб.

29 июня 1920 года король Испании Альфонс XIII присвоил клубу титул Королевский, что по-испански звучит как Real. Отсюда современное название клуба — «Реал Мадрид».

На сегодняшний день «Реал Мадрид» — один из самых титулованных футбольных клубов в мире, рекордсмен по количеству побед и голов в Лиге чемпионов, а также обладатель почти 70 национальных трофеев. По итогам голосования в 2000 году он был признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

Источник: AP 2020

Гибель теплохода Herald of Free Enterprise

6 марта 1987 года в бельгийской бухте Зебрюгге затонул британский автомобильно-пассажирский паром Herald of Free Enterprise.

Паром пересекал Ла-Манш по 4 раза в день, каждый раз совершая новую погрузку в спешке, чтобы не выбиться из расписания. Билеты при этом были недорогими, и судно всегда было забито до отказа. Команда уставала, а капитан нередко запускал сразу все двигатели, чтобы не допустить опоздания.

В ночь на 6 марта перегруженный корабль, плывя с большой скоростью и большей, чем нужно, осадкой, начал набирать воду через незакрытую дверь на носу. Вскоре палубы затопило, корабль опрокинулся на бок, 459 пассажиров и 80 человек экипажа оказались в ледяной воде и боролись за жизнь. Погибли 193 человека.

Причиной катастрофы признали халатность помощника боцмана, плохую коммуникацию на судне, а также его конструкцию, которую компания-производитель вскоре доработала.

Во время загрузки произошла ошибка.
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