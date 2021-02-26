18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старейшая коала Сиднейского зоопарка отпраздновала свое 16-летие
Она получила в подарок торт из свежих листьев и много поздравлений.
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В Сиднейском зоопарке WILD LIFE в конце февраля отпраздновали день рождения своей самой взрослой коалы по имени Фейт, которой исполнилось уже 16 лет. В среднем коалы живут от 10 до 14 лет, а потому Фейт является не только всеми любимой, но еще и довольно уникальной коалой.
Сотрудники зоопарка, как и положено, поздравили именинницу песнями и преподнесли ей вкусный торт из свежих листьев эвкалипта.
В соцсетях они опубликовали видеоотчет с празднования и пригласили пользователей присоединиться к поздравлениям.
Сообщается, что Фейт очень милая, но довольно независимая коала, которая любит проводить свое время в одиночестве, поедая листья. Других сородичей рядом она не терпит.
Екатерина Гура